17:47 09.01.2026

Сибіга: Україна чекає реакції на атаку РФ від країн, які засудили начебто удар української сторони по резиденції Путіна

Фото: МЗС України

Україна чекає реакції на атаку РФ по українським містам від тих країн, які виступили із засудженням після фейковоі заяви росіян про начебто удар української сторони по резиденції очільника Кремля Володимира Путіна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це він сказав у відповідь на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" стосовно того, чи була вже реакція катарської сторони на пошкодження посольства внаслідок російської атаки.

"Ми ще її не бачили, ми публічно відреагували, але ми хочемо реакції не лише катарської сторони, а реакцію тих країн, які нещодавно засудили начебто удар української сторони по начебто резиденції Путіна. Цього удару не було, реакція була", - сказав Сибіга під час спілкування із журналістами у Києві у пʼятницю.

Сибіга підкреслив, що Україна зараз очікує "від тих країн, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили сьогоднішній терористичний ракетний удар по Україні".

Як повідомлялося, 29 грудня РФ розпочала інформаційну операцію для зриву досягнутих домовленостей між президентами України та США, у межах якої звинуватила Україну в цілеспрямованій спробі атаки по резиденції Владимира Путіна із використанням 91 БпЛА. У Службі зовнішньої розвідки навели докази того, що інформація про нібито "атаку на резиденцію Путіна" є фейком.

Не дивлячись на це, уряди Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Пакистану, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Таджикістану висловили занепокоєння щодо атаки, якої насправді не було.

У відповідь на це в МЗС зазначили, що ці держави не випустили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року справжня російська ракета влучила в справжню будівлю в Кабінет міністрів України. Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн, відповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також Посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах. В МЗС також назвали дивною стурбованість високопосадовцями інших п'яти країн центральної Азії вигаданим нападом на "палац Путіна" на тлі відсутності реакцій цих країн на регулярні та реальні удари РФ по цивільних людях в Україні.

