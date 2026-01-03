Інтерфакс-Україна
Події
08:22 03.01.2026

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Фото: НГУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 80 з 95 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 15 БпЛА на восьми локаціях та падіння уламків на двох, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, в ніч на 03 січня (з 18:00 02 січня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Кача, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

 

Теги: #збиття #пс_зсу #бпла_рф

