05:42 24.01.2026

Україна в 2025р скоротила експорт м’яса птиці у вазі на 1,8%, виручка зросла на 13,7%

Експорт м’яса птиці з України в 2025 році зменшився на 1,8% і становив 458,1 тис. тон, а виторг за рік склав $1149,1 млн, що більше на 13,7%, ніж за 2024 рік, повідомила Асоціація птахівників України (АПУ) із посиланням на дані Державної митної служби.

У галузевому об`єднанні зазначили, що в загальному обсязі експорту 18,4 тис. тон припали на експортні відвантаження готових продуктів із м'яса птиці на загальну суму $58 млн.

"Ріст загального виторгу при зменшені фізичних обсягів експорту, свідчить про підвищення експортної вартості продукції та сприятливу цінову кон’юнктуру на зовнішніх ринках протягом минулого року", - пояснили в АПУ.

Головними покупцями українського м'яса птиці в 2025 році були Нідерланди (17,4%), Саудівська Аравія (9,9%), Словаччина (7,6%) і Великобританія (11,9%). Частка експорту до країн ЄС від загального обсягу експорту досягла 30,6% (139,7 тис. тон). Таким чином, країни Європейського Союзу, Близького Сходу та Великобританія й надалі формують основу зовнішнього попиту на українську продукцію птахівництва, наголосили в АПУ.

Зростання експортної виручки, попри незначне скорочення фізичних обсягів експорту, в асоціації пояснили підвищенням середніх експортних цін й збільшенням частки продукції з більшою доданою вартістю.

Крім того, українські виробники поступово переорієнтовують експорт на платоспроможні ринки, що дозволяє компенсувати логістичні витрати та підтримувати прибутковість виробництва на фоні постійного росту собівартості, констатували в Асоціації птахівників.

Джерело: https://www.poultryukraine.com/ua/about-association/association-news/2026/01/association-news_9542.html

Теги: #мясо #експорт #птиці

