Кравченко про фейкові інвалідності: 74 прокурори вже звільнені, будуть і вироки

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Після комплексних перевірок прокурорів із статусом інвалідності 74 прокурори звільнені з органів прокуратури, але одними звільненнями проблема не вирішиться - на деяких очікують вироки, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою…. Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

Він нагадав, що одразу після його призначення на посаду усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

"Результати ми вже бачимо: 74 прокурори звільнені з органів прокуратури, 66 — увільнені з адміністративних посад, 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді", - повідомив Кравченко.

Водночас генпрокурор зазначив, що кожен випадок розглядається окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворювання, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.

"Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться. Був злочин, буде і вирок", - запевнив він.

Кравченко уточнив, що кілька справ по таким прокурорам уже в суді. Зокрема, щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

Наразі, за словами генпрокурора, ще один прокурор відповідатиме перед судом. "Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно "оформив" собі інвалідність. Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності". П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави", - повідомив Кравченко.

Він додав, що у вересні всі учасники схеми - і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри, а наразі буде судовий розгляд.