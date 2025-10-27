Інтерфакс-Україна
15:37 27.10.2025

Генпрокурор: за час війни ворог вбив 661 дитину, зруйнував та пошкодив понад 4,5 тис шкіл та дитсадків

Ворог вчиняє шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни, визначених Резолюцією Ради Безпеки ООН: за час повномасштабного вторгнення РФ вбила 661 дитину, поранила 2203 дітей, зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, депортувала понад 19 тис. українських дітей, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Зухвала і цинічна війна росії: мішень — українські діти. Після кожної атаки рф по мирних містах України ми знову і знову бачимо одне й те саме: вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в понеділок.

За словами Кравченка, 26 жовтня ворожа нічна атака "шахедами" по Києву забрала життя 19-річної дівчини, випускниці ліцею №171 "Лідер", та її мами, ще семеро дітей поранені.

Того ж дня, як зазначив генпрокурор, внаслідок удару по маршрутці на Сумщині постраждали діти 8 і 15 років.

"Це не випадковість. Це цілеспрямований терор. Резолюція Ради Безпеки ООН №1261 визначає шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни. І всі шість — росія чинить щодня, у нас, на очах у світу", - наголосив генпрокурор.

Він повідомив, що на 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами цих злочинів.

"За цей час рф вбила 661 дитину, поранила 2203 дітей, зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, дитсадків та 1294 лікарні, викрала і депортувала понад 19 тисяч українських дітей, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей", - уточнив генпрокурор.

Він зазначив, що кожна кримінальна справа є свідченням "цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю".

"Прокурори України спільно з правоохоронними органами та міжнародними партнерами розслідують кожен злочин. Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності", - запевнив Кравченко.

