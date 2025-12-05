Інтерфакс-Україна
18:40 05.12.2025

В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

Сімох українських дітей від 8 до 16 років вдалося повернути додому з тимчасово окупованої території та РФ напередодні Дня Святого Миколая, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у п’ятницю

Омбудсмен подякував дружині президента США Меланії Трамп за "гуманітарну підтримку та посередницьку діяльність у процесі повернення дітей".

"Кожна дитина пройшла складний шлях: хлопець із Херсонщини роками перебував на ТОТ, де його готували до інтернату; двоє братів-близнюків після смерті матері опинилися в російському інтернаті, але тепер возз’єдналися з рідною тіткою; хлопець, який виїхав із батьком до Європи, опинився в Росії, та нині повернувся додому; дівчинка з Харківщини пережила поранення, втрату батька й загрозу усиновлення в російську сім’ю", - розказав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, перша леді США Меланія Трамп "вітає прогрес у реалізації ініціативи щодо возз’єднання українських дітей, повернутих з РФ". Про це йдеться у заяві, опублікованій Білим домом, в якій вона прокоментувала повернення сімох українських дітей до їх родин в Україні. 

Теги: #діти #повернення #тот

