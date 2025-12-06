Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути двох хлопчиків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути ще двох дітей. Це двоє хлопчиків 10 і 11 років. Вони пережили те, чого не мала бачити жодна дитина. Окупаційна влада навіть намагалася відправити одного з них до інтернату. Зараз хлопці – на підконтрольній Україні території. Вони – у безпеці та отримують усю необхідну допомогу", - написав він у Телеграмі у суботу.

Очільник ОВА зазначив, що лише цьогоріч вдалося повернути 265 дітей із Херсонщини, яких утримували російські окупанти.

Він подякував за зусилля по поверненню дітей ініціативі президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA а також зусиллям команди Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.