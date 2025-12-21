Інтерфакс-Україна
Події
07:47 21.12.2025

Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу — ОВА

1 хв читати
Минулої доби населені пункти Херсонської області зазнали дронових атак, авіаційних ударів та артилерійських обстрілів з боку російських військ, унаслідок чого поранення дістали семеро людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем перебували Берислав, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Дніпровське, Білозерка, Берегове, Велетенське, Приозерне, Комишани, Софіївка, Бургунка, Веселе, Зеленівка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Ольгівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватний автомобіль. Через російську агресію 7 людей дістали поранення" - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком неділі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

