08:55 18.12.2025

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

Російські війська атакували Херсонську область, шестеро постраждалих та дві жертви, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 -  дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Станіслав, Білозерка, Дар'ївка, Урожайне, Костирка, Золота Балка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Софіївка, Садове, Молодіжне, Берегове, Дніпровське, Олександрівка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автоцентр, газопровід, автобус та  приватні автомобілі.

Також у середу зі звільнених громад регіону  евакуювали 4 людини, додав глава ОВА.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

