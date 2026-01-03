На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

На Херсонщині в результаті російської агресії двоє цивільних загинули та ще двох поранено, повідомила пресслужба Національної поліції.

"У Томиній Балці внаслідок атаки дрона загинув 66-річний місцевий житель. Ще один чоловік отримав уламкове поранення ноги. Внаслідок артилерійського обстрілу житлових кварталів Херсона постраждав 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що у Дніпровському районі міста на ворожій міні-"пелюстці" підірвався 51-річний чоловік. Він помер ще до прибуття медиків.