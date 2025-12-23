Інтерфакс-Україна
Події
08:40 23.12.2025

Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, дев'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Чарівне, Дудчани, Саблуківка, Суханове, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Крім того, в понеділок зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 5 людей.

 

#постраждалі #херсонська_область #обстріли

