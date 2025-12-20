Інтерфакс-Україна
Події
09:16 20.12.2025

Ворог атакував Херсонщину: восьмеро постраждалих, з них дві дитини

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину: восьмеро постраждалих, з них дві дитини

Російські війська атакували Херсонську область, восьмеро постраждалих, з них дві дитини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Зорівка, Дніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Михайлівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Осокорівка, Новокаїри, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Веселе та місто Херсон.

Крім того, за його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 29 багатоповерхівок та 24 приватні будинки.

Також окупанти понівечили архітектурну пам’ятку, церкву, театр, комунальне підприємство, магазин, офісну будівлю, господарчу споруду, сільгосптехніку, приватні гараж та автомобілі.

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 20.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

10:05 19.12.2025
"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72

"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72

17:56 18.12.2025
Двоє загиблих та двоє поранених у Херсонській області через ворожі обстріли

Двоє загиблих та двоє поранених у Херсонській області через ворожі обстріли

08:55 18.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

07:38 18.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

16:04 17.12.2025
Другий чоловік загинув за день на Херсонщині через атаку російського дрона

Другий чоловік загинув за день на Херсонщині через атаку російського дрона

15:09 17.12.2025
Чоловік загинув на Херсонщині через атаку російського БпЛА

Чоловік загинув на Херсонщині через атаку російського БпЛА

07:19 17.12.2025
lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

09:00 16.12.2025
У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

08:58 16.12.2025
У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

ОСТАННЄ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

"Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Джонсон заявив про 15 млрд фунтів стерлінгів заморожених росактивів у Британії

У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

Командир 125-ї бригади Третього армійського корпусу відправив офіцерів на Куп’янський напрямок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА