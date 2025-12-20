Ворог атакував Херсонщину: восьмеро постраждалих, з них дві дитини

Російські війська атакували Херсонську область, восьмеро постраждалих, з них дві дитини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Зорівка, Дніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Михайлівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Осокорівка, Новокаїри, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Веселе та місто Херсон.

Крім того, за його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 29 багатоповерхівок та 24 приватні будинки.

Також окупанти понівечили архітектурну пам’ятку, церкву, театр, комунальне підприємство, магазин, офісну будівлю, господарчу споруду, сільгосптехніку, приватні гараж та автомобілі.