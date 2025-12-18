Двоє загиблих та двоє поранених у Херсонській області через ворожі обстріли

Двоє цивільних загинули у Херсонській області у четвер станом на 17.30, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Упродовж 18 грудня 2025 року російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та мінометів, а також атакували за допомогою безпілотників. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих і двох поранених мирних мешканців унаслідок збройної агресії рф", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм-каналі.

Так, за даними прокуратури, вранці окупанти скинули вибухівку з БпЛА у селі Новодмитрівка. Унаслідок атаки на власному подвір’ї загинув чоловік. Близько 11:55 військові армії РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Чоловік, який перебував на вулиці, зазнав травм, несумісних із життям.

Вдень ворог знову атакував Херсон — цього разу з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримали двоє жінок. Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).