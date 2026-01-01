ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

Упродовж минулої доби Херсонська область зазнала інтенсивних ворожих дронових атак, авіаційних ударів та артилерійських обстрілів, унаслідок яких одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень, повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися Антонівка, Благовіщенське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Незламне, Розлив, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Іванівка, Понятівка, Берислав, Раківка, Одрадокам’янка, Осокорівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — зазначив він в дописі, оприлюдненому в Телеграм.

Російські військові завдавали ударів по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок, шість приватних осель та автомобіль.