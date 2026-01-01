Інтерфакс-Україна
Події
18:19 01.01.2026

Загинув чоловік, травмувалися ще троє цивільних у Херсонській області через атаки ворога

Один цивільний загинув, ще троє зазнали поранень через атаки ворога на Херсонщину у перший день нового року, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 01 січня 2026 року російська армія атакувала населені пункти області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів одна людина загинула та ще троє травмувалися", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

Так, вранці на одній із вулиць Херсона загинув 30-річний чоловік. Травми, несумісні з життям, він отримав унаслідок скидання вибухівки з БпЛА. Також через атаку за допомогою дрона в обласному центрі дістали поранень чоловік та жінка. Ще одна жінка травмувалася у Білозерці – потрапила у зону ураження ворожої артилерії.

Теги: #херсонська_область #обстріли

