П'ятеро цивільних дістали поранення впродовж доби внаслідок ворожих ударів у Херсонській області – ОВА

П'ятеро мирних жителів Херсонської області отримали поранення через російські атаки, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін у зведенні за добу станом на 07:30 середи в телеграм-каналі.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили банківську установу, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - написав Прокудін у Телеграм.