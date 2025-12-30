Інтерфакс-Україна
Події
09:07 30.12.2025

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, дві жертви і двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Надіївка, Понятівка, Новорайськ, Антонівка, Придніпровське, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Садове, Молодіжне, Білозерка, Веселе, Іванівка, Козацьке, Новокаїри, Одрадокам’янка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин та приватний автомобіль.

У понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей, додав очільник Херсонської ОВА.

Теги: #херсонська_область #обстріли

