Інтерфакс-Україна
Події
11:08 09.12.2025

УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині

1 хв читати
УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив новий простір для дітей у Львівській області.

"У Яворівській районній організації Українського Червоного Хреста відкрився новий простір, покликаний підтримати найменших у непрості часи — "Клуб маленьких геніїв", - повідомив УЧХ на своїй сторінці у Фейсбуці.

У "Клубі маленьких геніїв" діти від 2 до 6 років вивчають англійську, займаються логопедією та ментальною арифметикою, беруть участь у розвивальних заняттях та рухливих іграх. Крім навчання, вони відвідують безкоштовні майстер-класи з першої допомоги, творчі психосоціальні активності та інформаційні зустрічі з питань мінної безпеки й діяльності Українського Червоного Хреста.

Створення клубу стало можливим завдяки програмі #REDpreneurUA, яка допомогла перетворити ідею на стійкий соціальний проєкт і водночас зберегти головну мету — підтримку громади.

УЧХ впроваджує програму REDpreneurUA у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, за підтримки фонду NACHBAR IN NOT (Австрія) та Канадського Червоного Хреста. Ця програма є частиною глобальної ініціативи з підтримки соціально відповідального підприємництва та економічної стійкості вразливих груп населення.

 

Теги: #австрійський_червоний_хрест #львівщина #діти #redpreneurua #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 07.12.2025
УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

18:11 06.12.2025
Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

18:40 05.12.2025
В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

21:04 04.12.2025
Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

18:15 04.12.2025
Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

16:14 04.12.2025
Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

15:06 04.12.2025
Омбудсман: Важливо, щоб партнери враховували злочини РФ проти українських дітей

Омбудсман: Важливо, щоб партнери враховували злочини РФ проти українських дітей

14:57 04.12.2025
Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

10:56 04.12.2025
Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

23:19 03.12.2025
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Кількість параатлетів, які змінюють громадянство невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків - Сушкеви

НБУ не претендує на роль мегарегулятора – голова Нацбанку

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

ОСТАННЄ

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

На Різдво в багатьох містах України пройде хода з зірками - Гнат Коробко про деталі проєкту

G7 заявила про готовність використовувати повну вартість заморожених активів РФ для підтримки України

Кількість параатлетів, які змінюють громадянство невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків - Сушкеви

НБУ не претендує на роль мегарегулятора – голова Нацбанку

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА