УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив новий простір для дітей у Львівській області.

"У Яворівській районній організації Українського Червоного Хреста відкрився новий простір, покликаний підтримати найменших у непрості часи — "Клуб маленьких геніїв", - повідомив УЧХ на своїй сторінці у Фейсбуці.

У "Клубі маленьких геніїв" діти від 2 до 6 років вивчають англійську, займаються логопедією та ментальною арифметикою, беруть участь у розвивальних заняттях та рухливих іграх. Крім навчання, вони відвідують безкоштовні майстер-класи з першої допомоги, творчі психосоціальні активності та інформаційні зустрічі з питань мінної безпеки й діяльності Українського Червоного Хреста.

Створення клубу стало можливим завдяки програмі #REDpreneurUA, яка допомогла перетворити ідею на стійкий соціальний проєкт і водночас зберегти головну мету — підтримку громади.

УЧХ впроваджує програму REDpreneurUA у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, за підтримки фонду NACHBAR IN NOT (Австрія) та Канадського Червоного Хреста. Ця програма є частиною глобальної ініціативи з підтримки соціально відповідального підприємництва та економічної стійкості вразливих груп населення.