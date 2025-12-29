Інтерфакс-Україна
Події
15:23 29.12.2025

Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/1276

Кабінет міністрів передає обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, арештовану Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для розселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Передаємо державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, у першому такому списку 112 приміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля, які розміщенні в різних областях країни.

Вона додала, що до кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО.

"Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року", - наголосила прем'єр.

Крім того, уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року.

"Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн", - зазначила Свириденко.

За її словами, наступний етап — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та обласні військові адміністрації, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО.

