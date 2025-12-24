Інтерфакс-Україна
Медицина
09:37 24.12.2025

УЧХ провів перший Всеукраїнський форум зі зміцнення здоров’я

Перший Всеукраїнський форум "Зміцнення здоров’я та профілактики захворювань: формування здорового покоління" відбувся у Києві. Форум організував Український Червоний Хрест (УЧХ) за підтримки Норвезького Червоного Хреста.

 "Ми працюємо для того, щоб кожна людина мала можливість жити у здоровому середовищі та формувати корисні звички в родині й громаді", — наголосила в.о. начальника напряму "Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань" Українського Червоного Хреста Тетяна Кірієнко.

У форумі взяли участь понад сто осіб — команда УЧХ разом із представниками партнерських організацій у сфері охорони здоров’я. Від старту роботи в напрямі зміцнення здоров’я проведено майже 24 тисячі заходів. Сьогодні цей вектор охоплює 13 областей України, а наступного року до нього доєднаються ще кілька регіонів.

 

Теги: #здоровя #тчху #учх

