11:33 25.12.2025

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) працював на місці ліквідації наслідків удару російського БпЛА по багатоповерховому житловому будинку у Чернігові. 

Як поінформував УЧХ у Фейсбуці, волонтери спільно з іншими екстреними та комунальними службами  надавали необхідну допомогу мешканцям пошкоджених будинків.

Раніше повідомлялося, що росіяни у середу атакували безпілотниками Чернігів. Один із БпЛА влучив у 9-поверхівку: пошкоджено житлові будинки та автівки. 

 

Теги: #тчху #чернігів #учх

