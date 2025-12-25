УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) працював на місці ліквідації наслідків удару російського БпЛА по багатоповерховому житловому будинку у Чернігові.

Як поінформував УЧХ у Фейсбуці, волонтери спільно з іншими екстреними та комунальними службами надавали необхідну допомогу мешканцям пошкоджених будинків.

Раніше повідомлялося, що росіяни у середу атакували безпілотниками Чернігів. Один із БпЛА влучив у 9-поверхівку: пошкоджено житлові будинки та автівки.