16:48 14.01.2026

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У Києві після масованих обстрілів РФ без тепла залишається приблизно 400 житлових будинків, найбільше - у Печерському районі, але всі відповідні служби працюють над поверненням тепла, повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. 

"Приблизно 400 будинків ще не мають опалення, але по кожному мікрорайону є відповідний план робіт. Орієнтуємося на певний прогрес в кількості будинків, які будуть з теплом. Ризики продовжують існувати. Загалом ситуація важка, але намагаємося її врегулювати за рахунок самовідданої праці енергетиків та комунальників в екстремальних умовах", – сказав Пантелеєв під час брифінгу в КМДА у середу, який транслювався онлайн.

Пантелеєв зазначив, що найскладніша ситуація з поверненням тепла в будинки в Печерському районі, який, за його словами, через свій ландшафт має певні особливості підключення. Також залишаються без опалення багато будинків у Голосіївському та невелика частина у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

"Йде активна робота по них. Не хотів би говорити про конкретні терміни відновлення тепла, бо ризики обстрілів щодня, і ми вже мали ситуацію, коли відкочувалися назад. Але по цих будинках перспектива підключення є абсолютно реальною, і по кожному будинку працюємо. Те, що зробили енергетики, – це свого роду подвиг", – зазначив Пантелеєв.

Він також вказав, що зараз вживається низка додаткових заходів із забезпечення резервного живлення. За його словами, ДСНС розгортає у місті приблизно 6,8 МВт потужності дизель-генераторів і приблизно 7 МВт встановлює місто, аби заживити системи теплопостачання житлових будинків.

Втім, аналізуючи проблему з теплом, Пантелеєв звернув увагу, що в місті приблизно 3 тис. будинків (всього 12 тис. – ЕР), системи теплопостачання яких не працюють без електрики. За його словами, багато з цих будинків подбали заздалегідь про резервне живлення, "і тепер ми їх не бачимо у статистиці, не бачимо з ними проблем".

Пантелеєв закликав інші будинки, проблема в яких вирішується за допомогою альтернативного електропостачання, вчинити так само, скориставшись, зокрема, програмами підтримки від міської влади.

"Виходить, ми зараз вирішуємо великими генераторами (ДСНС і від міста – ЕР) маленькі проблеми, які можна було самим будинками завчасно вирішити. Це недоцільно, треба менша потужність на будинки... Будинковим громадам під силу оперативно забезпечити насоси альтернативними джерелами", – пояснив Пантелеєв.

Як повідомлялося, масований обстріл Києва, після якого виникли суттєві проблеми з теплом, відбувся 9 січня. Тоді  без тепла залишилося 6 тис. будинків – половина житлового фонду столиці. 

Теги: #київ #опалення

