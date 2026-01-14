Інтерфакс-Україна
Події
17:50 14.01.2026

Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони з 07.00 по 17.00 збили десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України

"В період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА. Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що до знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.

"Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу", - наголосили у ПС.

Теги: #реактивні_бпла #збиття

