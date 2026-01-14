Інтерфакс-Україна
Події
17:22 14.01.2026

Через діючий у квартирі генератор в Києві загинула родина

В Деснянському районі столиці через діючий у квартирі генератор загинула сім’я з трьох людей, повідомляє поліція Києва і закликає киян використовувати генератори та паливо тільки на відкритому повітрі.

В телеграм-каналі в середу поліція столиці повідомляє, що днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя.

За інформацією поліції, у помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

"Встановлено, що напередодні кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати", - йдеться в повідомленні.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

Поліція розслідує обставини цієї трагічної події.

В поліції закликають киян не користуватися генераторами в приміщеннях, а використовувати їх тільки на відкритому повітрі.

"Чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини", - наголошують в поліції.

