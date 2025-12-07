У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У неділю ЗС РФ обстріляли обстріли Купʼянський та Чугуївський райони Харківської області, є загиблі та постраждалі.

"За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зокрема, внаслідок авіаудару по селу Подоли загинула 70-річна місцева жителька. Також поранено 68-річну жінку, шпиталізували.

Унаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Постраждали ще семеро людей.