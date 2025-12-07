Інтерфакс-Україна
Події
15:33 07.12.2025

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

1 хв читати
У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У неділю ЗС РФ обстріляли обстріли Купʼянський та Чугуївський райони Харківської області, є загиблі та постраждалі.

"За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зокрема, внаслідок авіаудару по селу Подоли загинула 70-річна місцева жителька. Також поранено 68-річну жінку, шпиталізували.

Унаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Постраждали ще семеро людей.

Теги: #постраждалі #загиблі #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

12:33 07.12.2025
Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

02:36 07.12.2025
Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

19:41 06.12.2025
У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

09:00 06.12.2025
Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

04:01 06.12.2025
Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

15:06 05.12.2025
Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

18:42 04.12.2025
Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

ОСТАННЄ

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник"

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

Країни Бенілюксу: вітаємо будь-які ініціативи досягнення миру, проте "жодного рішення щодо України без України"

Ворог просунувся у Донецькій та у Запорізькій областях - DeepState

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

Помер український режисер В’ячеслав Криштофович

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА