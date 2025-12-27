На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є постраждалі – ОВА

На Київщині внаслідок обстрілу РФ загинула жінка, є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, країна-терорист знову забрала життя мирної людини. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.

За його даними, у тому ж районі поранений чоловік. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку три жінки, чоловік та дитина 2017 року народження отримали гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога – об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.