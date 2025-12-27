Інтерфакс-Україна
20:43 27.12.2025

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна загибла і чотирнадцять постраждалих внаслідок ракетних ударів й атак БпЛА ворога у Київській області, повідомила Національна поліція у телеграм-каналі станом на 20:13 суботи.

"На Білоцерківщині сталася пожежа на автомийці, внаслідок влучання. Загинула 47-річна жінка, ще 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Пошкоджено 17 автомобілів, 6 багатоповерхівок та 2 підприємства.

У Вишгородському районі зруйновано будинок та знищено 7 автомобілів. Також пошкоджено 15 транспортних засобів, 3 приватних і 5 багатоквартирних будинків. Крім того, пошкоджено 2 магазини, гараж, СТО та освітній заклад.

На Бориспільщині пошкоджень зазнали 3 автомобілі та 2 приватних будинки. Постраждав 41-річний місцевий житель.

У Броварському районі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, машина, господарча будівля. Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків.

На Обухівщині пошкоджено господарче приміщення і автівку.

У Бучанському районі постраждала 48 - річна місцева мешканка. Пошкоджено будинок", - йдеться у зведенні Нацполіції у Телеграм.

 

