Інтерфакс-Україна
Події
18:03 08.12.2025

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

1 хв читати
Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли у понеділок, 8 грудня, станом на 17.30, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 08 грудня 2025 року на Херсонщині тривали ворожі атаки – російська армія обстрілювала населені пункти області за допомогою артилерії та дронів. Станом на 17:30 відомо про одного загиблого чоловіка та двох поранених", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що близько 15:45 внаслідок артилерійського обстрілу Херсона загинув 45-річний чоловік. Ще двоє осіб дістали травм під час подібних атак на території обласного центру. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Теги: #атака_рф #херсонська_область #прокуратура #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 08.12.2025
На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

15:33 07.12.2025
У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

12:07 07.12.2025
Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

11:20 07.12.2025
Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

09:45 07.12.2025
Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

08:22 07.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, одна людина постраждала

Ворог атакував Херсонщину, одна людина постраждала

18:11 06.12.2025
Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

20:21 04.12.2025
Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

07:18 04.12.2025
Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

ОСТАННЄ

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА