Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли у понеділок, 8 грудня, станом на 17.30, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 08 грудня 2025 року на Херсонщині тривали ворожі атаки – російська армія обстрілювала населені пункти області за допомогою артилерії та дронів. Станом на 17:30 відомо про одного загиблого чоловіка та двох поранених", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що близько 15:45 внаслідок артилерійського обстрілу Херсона загинув 45-річний чоловік. Ще двоє осіб дістали травм під час подібних атак на території обласного центру. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).