02:20 29.12.2025

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих в Парижі у січні та повідомив про окрему розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про плани на початку січня зібрати в Парижі країни Коаліції охочих, а також розповів про окрему розмову з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

За словами Макрона, у неділю ввечері він разом із кількома іншими європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентами України та США, після чого окремо поспілкувався з Володимиром Зеленським.

"Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру", – зазначив Макрон у соціальній мережі Х.

Він також повідомив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн Коаліції охочих: "На початку січня ми зберемо країни Коаліції охочих в Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни".

Як повідомлялося, раніше про склад учасників відеоконференції з європейськими лідерами повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, премʼєр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегій Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело https://x.com/emmanuelmacron/status/2005429170659090650?s=46

Теги: #зустріч #франція #сша

