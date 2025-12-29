Трамп: питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Питання контролю над територіями на Донбасі в рамках роботи над проєктом завершення російсько-української війни, зокрема, можливості створення там вільної економічної зони, досі не вирішене, але сторони наблизилися до його вирішення, повідомив президент США Дональд Трамп після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у неділю у Флориді (США).

"Я б сказав, що ми наблизились погодження. Це дійсно значне питання, складне питання, але ми зараз значно ближче до вирішення цього питання. Воно ще не вирішено, але значно наблизилися. Це дуже складне питання, але це те питання, яке, я впевнений, ми вирішимо", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про контроль над Донбасом та вільну економічну зону.

Президент США також висловив переконання, що питання окупованих Росією територій України вирішиться протягом кількох місяців.

"Які питання ще залишилися невирішеними? Питання з землі, захопленої території України, напевно. Але протягом наступних місяців, я думаю, це питання вирішиться", - сказав Трамп, додавши при цьому, що, на його переконання, РФ, як і Україна, хоче завершення війни.

