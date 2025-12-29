Трамп: до робочої групи з боку США увійдуть зокрема Віткофф, Кушнер, Рубіо

Президент США Дональд Трамп назвав людей, які увійдуть до складу робочої групи США щодо України та працюватимуть із РФ.

"Робоча група буде складатися зі Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера, генерала Кейна, Марко Рубіо та кількох інших людей, яких ми до неї долучимо. Я думаю, що Піт Гегсет повинен бути в цій робочій групі. Він дуже добре знає цю територію.

Він чудово справляється зі своїми обов'язками. І вони можуть додати ще одну-дві людини", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

Трамп додав, що і Україна матиме у своїй групі "кілька дуже хороших людей, які були сьогодні на обіді".