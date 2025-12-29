РФ не погодилася на зупинку вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

Російська сторона не давала згоди на зупинку вогню для організації та проведення в Україні плебісциту щодо угоди про припинення російсько-української війни, повідомив президент США Дональд Трамп.

Під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США)на питання, чи погоджується Володимир Путін на зупинку вогню для референдуму, президент США відповів: "Ні, не зупинку вогню".

"Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім, знову ж таки, він розпочне вогонь. Я розумію це, але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", - додав Трамп.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=Eo3O_P-dG_Q