Трамп заявив про готовність приїхати до України та виступити у парламенті

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти угоду.

"Я не впевнений, що це справді буде необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 000 життів на місяць чи скільки завгодно, я точно буду готовий це зробити", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.