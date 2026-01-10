Інтерфакс-Україна
Події
14:36 10.01.2026

Весь електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не працюватиме – Київпастранс

Весь електротранспорт, що курсує на лівому березі Києва, тимчасово не працюватиме у зв’язку з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми столиці, повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс" у суботу.

"На правому березі електротранспорт працює, але з відхиленням від графіків… Для забезпечення транспортного сполучення на лівому березі рух електротранспорту буде продубльовано автобусними маршрутами", - йдеться в повідомленні.

За даними підприємства, електроенергію, яка раніше використовувалася для живлення електротранспорту лівого берега, переспрямовано на забезпечення роботи критично важливих для життєзабезпечення міста обʼєктів інфраструктури.

"Після відновлення стабільної роботи енергосистеми столиці рух електротранспорту відновлюватиметься поступово. Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок", - додали у "Київпастрансі".

Як повідомлялося, за командою НЕК Укренерго в Києві в суботу було введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Невдовзі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що аварійне відключення електроенергії в Києві в суботу було ініційоване НЕК Укренерго через проблему в енергосистемі, яка наразі вже вирішена, і тому енергопостачання вже відновлюється.

За добу до того внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір п'ятниці тепло повернули мешканцям 1083 з них, а вранці в суботу повідомлялося про відновлення подачі теплоносія вже до 4 тис, проте подача самого тепла була анонсована на дещо пізніший час.

Також 9 січня через порушення в роботі енергосистеми, спричинені російським обстрілом, на в низці районів столиці було організовано рух дублюючих автобусних маршрутів за двома десятками тролейбусних та трамвайних маршрутів, зокрема, у Печерському, Голосіївському та лівобережних районах. Робота тролейбусних маршрутів у суботу вже була відновлена.

Теги: #київпастранс #електротранспорт

