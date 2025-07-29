Інтерфакс-Україна
Події
11:44 29.07.2025

Повідомлено про підозру директору підприємства, що постачало електроенергію "Київпастрансу" за завищеними цінами

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Повідомлено про підозру директору підприємства, що постачало електроенергію "Київпастрансу" за завищеними цінами

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру директору товариства, що постачало електроенергію КП "Київпастранс" за завищеними цінами і завдало збитків бюджету столиці на 11,5 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння грошима КП "Київпастранс" шляхом виставлення комунальному підприємству рахунків на сплату без врахування зменшення цін електроенергії", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці у вівторок.

За інформацією прокуратури, приватне товариство та комунальне підприємство уклали договір про постачання електричної енергії.

"Надалі директор товариства не інформував КП "Київпастранс" про зменшення вартості електроенергії, хоча мав це робити згідно укладеного договору та законодавства. Відповідно до висновків проведених експертиз, КП "Київпастранс" переплатило за цим договором майже 11,5 млн гривень, чим бюджету столиці завдано збитків на таку суму", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі Києва нагадують, що раніше було повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП "Київпастранс" (ч. 2 ст. 367 КК України), яка мала відстежувати зменшення цін на електроенергію.

Теги: #київпастранс #підозра #електроенергія

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