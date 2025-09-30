Київ за рік хоче закупити 40 односекційних тролейбусів за 1 млрд грн

Комунальне підприємство (КП) "Київпастранс" має намір до 1 жовтня 2026 року придбати 40 од. повністю низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м за очікувану суму 1 млрд 008 млн 266,7 тис. грн (з ПДВ), повідомляється у "Прозорро".

Згідно з оголошенням відповідного тендера з особливостями, кінцевий строк подання пропозицій – 8 жовтня, аукціон планується провести в цей же день.

Технічними умовами передбачено, що тролейбуси повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, мати систему автономного ходу на відстань не менше 20 км. Загальна місткість пасажирського салону – 90-110 пасажирів, з них не менше 34 сидячих з урахуванням чотирьох місць для пасажирів приоритетних категорій.

Тролейбус також повинен мати обладнане місце для пасажира в інвалідному візку та місце для дитячої коляски, системи кондиціювання та опалення салону, бортовий комп'ютер для фіксування показників роботи, систему відеонагляду.

Строк гарантії – 24 місяці з дати введення в експлуатацію.

Документація повинна мати підтверджену ступінь локалізації не менше 25%.