14:42 20.12.2025

Альтернативні транспортні маршрути через Дністер створені на Одещині – заступник керівника ОП

Фото: Telegram Віктор Микита

Альтернативні транспортні маршрути через р. Дністер уже створені для організації транспортного зв’язку з південно-західною частиною Одещини після того, як Росія ракетно-дроновими ударами сильно пошкодила два мости, якими здійснювався рух в цей регіон, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"Люди мають можливість їздити з окремими обмеженнями", – написав він в Телеграм у суботу.

Микита уточнив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського разом із віцепрем’єром з відновлення – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою, очільником області Олегом Кіпером та командою працює на Одещині.

За словами Микити, ворог намагається тероризувати мирних людей для створення внутрішньої дестабілізації.

"Скільки б ворог не намагався знищити зʼєднання – ми будемо створювати стільки альтернативних переправ, скільки буде потрібно для забезпечення потреб людей і функціонування регіону", – наголосив заступник голови Офісу президента.

