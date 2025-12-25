Інтерфакс-Україна
25.12.2025

Ускладнення руху транспорту та роботи підприємств очікується в Україні через ожеледицю та хуртовину

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту у четвер, 26 грудня, повідомляє Укргідрометцентр.

Через погодні умови в Україні оголошений І рівень небезпечності (жовтий). "26 грудня вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця", - нагадали в Укргідрометцентрі.

