Ускладнення руху транспорту та роботи підприємств очікується в Україні через ожеледицю та хуртовину

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту у четвер, 26 грудня, повідомляє Укргідрометцентр.

Через погодні умови в Україні оголошений І рівень небезпечності (жовтий). "26 грудня вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця", - нагадали в Укргідрометцентрі.