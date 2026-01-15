Викрито зловмисників, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані батарейки під виглядом відомого бренду

Правоохоронці викрили зловмисників, які без жодних дозволів виготовляли та реалізовували елементи живлення під виглядом відомого бренду, повідомляє Національна поліція України.

"Продукція" не проходила жодних перевірок з безпеки та потенційно становила загрозу для споживачів. Реалізація проходила в промислових масштабах під виглядом виробів світових брендів", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в четвер.

За інформацією поліції, учасники схеми використовували професійне обладнання, самостійно друкували поліграфію та пакування з логотипами відомих марок на території Київської, Харківської, Одеської та Львівської областей.

В Нацполіції інформують, що в результаті обшуків та проведених експертиз доведена причетність трьох фігурантів до налагодження незаконного бізнесу.

Суд вже обрав трьом зловмисникам запобіжні заходи у вигляді застави близько 200 тис.грн.