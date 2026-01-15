Інтерфакс-Україна
Події
14:47 15.01.2026

Викрито зловмисників, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані батарейки під виглядом відомого бренду

1 хв читати

Правоохоронці викрили зловмисників, які без жодних дозволів виготовляли та реалізовували елементи живлення під виглядом відомого бренду, повідомляє Національна поліція України.

"Продукція" не проходила жодних перевірок з безпеки та потенційно становила загрозу для споживачів. Реалізація проходила в промислових масштабах під виглядом виробів світових брендів", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в четвер.

За інформацією поліції, учасники схеми використовували професійне обладнання, самостійно друкували поліграфію та пакування з логотипами відомих марок на території Київської, Харківської, Одеської та Львівської областей.

В Нацполіції інформують, що в результаті обшуків та проведених експертиз доведена причетність трьох фігурантів до налагодження незаконного бізнесу.

Суд вже обрав трьом зловмисникам запобіжні заходи у вигляді застави близько 200 тис.грн.

Теги: #батарейки #фальсифікат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 18.11.2025
Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції під брендами відомих торгових марок припинено на Київщині

Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції під брендами відомих торгових марок припинено на Київщині

18:51 20.05.2025
BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

13:45 10.04.2025
Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

15:04 26.07.2024
На Волині перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів виробництва РФ і Білорусі

На Волині перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів виробництва РФ і Білорусі

19:04 21.03.2024
СМПУ: Частка тінізації ринку молочної продукції України сягає 20%, фальсифікату - 10%

СМПУ: Частка тінізації ринку молочної продукції України сягає 20%, фальсифікату - 10%

16:58 10.11.2023
На Закарпатті викрили виробництво фальсифікованого коньяку - БЕБ

На Закарпатті викрили виробництво фальсифікованого коньяку - БЕБ

16:34 01.11.2023
Епіцентр буде оплачувати перероблення батарейок з 1000 шкіл та під’їздів України. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Епіцентр буде оплачувати перероблення батарейок з 1000 шкіл та під’їздів України. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ

19:30 21.09.2023
У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

09:00 04.09.2023
Як великі бізнеси Duracell, АТБ-маркет та SAVSERVICE організували найбільший в українському рітейлі проект утилізації батарейок

Як великі бізнеси Duracell, АТБ-маркет та SAVSERVICE організували найбільший в українському рітейлі проект утилізації батарейок

13:58 17.03.2023
В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

ОСТАННЄ

Глава МЗС Албанії у Києві: Справедливий мир для України означає реальні гарантії безпеки, відповідальність для агресора

Росія у 2025р. викрала понад 2 млн українського зерна, потрібне посилення санкцій – глава МЗС України

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Поліція затримала мешканця Києва, який нападав на "обмінники" з іграшковим пістолетом

Глава МВС: На лінію 112 можна повідомити про відсутність тепла, води та електрики

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА