В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора повідомляють про ліквідацію міжнародної схеми постачання в Україну фальсифікованих ліків для онкохворих, чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч.3 ст.28, ч.2 ст.321-1 Кримінального кодексу України).

"Житель Київської області організував схему постачання в Україну фальсифікованих лікарських засобів онкологічної групи. Надалі підозрювані реалізовували ці "ліки" на заздалегідь створених псевдосайтах в інтернеті - "https://medbrowse.net", "https://www.piluli.info", - повідомляється на сайті відомства в п'ятницю.

За даними Офісу генпрокурора, організатора та одного з учасників групи затримано, ще одному учаснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу й іншим підозрюваним.

За результатами проведених обшуків вилучено мобільні телефони, комп'ютерне обладнання, документи, зокрема "чорну" бухгалтерію, більше ніж 40 ємностей із фальсифікованими лікарськими засобами, що зберігалися з порушенням встановлених вимог. Правоохоронці встановили можливих постачальників фальсифікованої медичної продукції, зокрема з Туреччини, країн ЄС та інших.