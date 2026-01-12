Прокуратура через суд вимагає повернути державі будівлю МЦКМ в Києві

Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура звернулась з позовом до суду про повернення у державну власність пам’ятки національного значення – будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв (МЦКМ), який раніше мав назву Жовтневий палац, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в понеділок.

"Будівлю палацу включено до закону України "Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації", а отже Жовтневий палац може бути виключно державною власністю. Законодавча заборона приватизації вказаної пам’ятки є чинною і на даний час. Попри встановлену законодавством заборону на відчуження, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на Жовтневий палац", - повідомляється в телеграм-каналі столичної прокуратури в понеділок.

Крім того, стверджується, що, попри особливий охоронний статус будівель, Федерація профспілок нібито не вживала заходів щодо збереження об’єкта і уклала охоронний договір на пам’ятку лише у 2025 році, і лише на виконання рішення суду.

"Відтак Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення державі в особі Фонду державного майна України будівлі колишнього Жовтневого палацу. Суд відкрив провадження за позовом прокурора, справу призначено до судового розгляду", - йдеться в повідомленні.

Будівля була зведена у 1838-42 рр за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом там працювали різні державні установи. У його стінах представники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції, а під час Другої світової війни приміщення використовувало німецьке гестапо. У 1979 році будівля набула статусу пам’ятки національного значення, у ній виступали видатні діячі української культури та відомі на весь світ ансамблі, і в останні роки він використовується як один з основних концертних залів країни.