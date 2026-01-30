Світло серед війни: у Празі відкрили виставку українських художників

Фото: посольство України в Чеській Республіці

У празькій галереї Lapidarium відкрилася друга частина міжнародного мистецького проєкту “Ukraine in Hope II / Україна в надії II”, що об’єднав українських художників навколо тем стійкості, світла та віри в майбутнє. У церемонії відкриття взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич та його дружина Вікторія. Про це повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

Експозиція представила роботи митців із Києва, а також художників, які через війну нині мешкають і працюють у Празі. Серед учасників — Оксана Бойко, Наталія Власенко, Ірина Ситник, Євген Карімов, Мар’яна Татарчук, Лідія Лучанінова, Вікторія Приставко, Ярослав Гладкий, Тетяна Бражкіна, Наталія Соколенко, Маргарита Комарова, Олена Голубовська, Анатолій Гопкал, Людмила Нікітішина, Світлана Назаренко, а також Ана Надуда, Катерина Панаріна, Кіра Власенко, Юліан Сукач, Тетяна Корпан і Наталія Прахова.

Проєкт став прикладом культурної дипломатії України в Європі — мистецтво у ньому виступає формою міжнародного діалогу про війну, втрати, незламність і прагнення до миру мовою образів.

Під час відкриття виставки посол України подякував директорці галереї Lapidarium Світлані Калоусковій за системну підтримку української культури в Чехії та наголосив на ролі мистецтва в умовах війни.

“Мистецтво сьогодні відіграє справді унікальну роль. В умовах спротиву російській агресії українська культура, навпаки, проживає ренесанс, і таким чином ми всі даємо відповідь, що Україна була, Україна є і Україна буде жити і творити. Українське мистецтво завжди залишатиметься невід’ємною частиною європейського і світового культурного простору”, — зазначив Посол Василь Зварич.

Організатори зазначають, що “Ukraine in Hope II” є не лише виставковим проєктом, а й платформою для культурної співпраці між українськими та європейськими інституціями.

Виставка триватиме у Празі до 8 березня.