13:14 06.01.2026

"Добробут" та НаУКМА створили медичну школу

Медична мережа "Добробут" та Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) створили медичну школу, яка готуватиме лікарів нового покоління.

Як повідомляє "Добробут" в пресрелізі, медмережа стане клінічною базою школи. Експертну підтримку школі надаватиме українсько-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти" та міжнародні академічні партнери — Університет Торонто та Маастрихтський університет.

Деканкою-організаторкою школи є очільниця онкологічної служби мережі "Добробут", хірург-онколог Марія Кукушкіна.

Школа навчатиме студентів за магістерською програмою тривалістю шість років. Перший набір заплановано на вересень 2026 року.

"Добробут" — одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматології та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11 000 операцій. У мережі працює понад 3000 співробітників.

