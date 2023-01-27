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19:59 27.01.2023

Студентам, викладачам та адмінперсоналу НаУКМА заборонили використовувати російську мову у спілкуванні у стінах академії

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Студентам, викладачам та адмінперсоналу НаУКМА заборонили використовувати російську мову у спілкуванні у стінах академії

Заборону на використання студентами, викладачами та адміністративним персоналом Національного університету "Києво-Могилянська академія" російської мови у спілкуванні у стінах академії запроваджено новими Правилами внутрішнього розпорядку НаУКМА, які були затверджені у п'ятницю.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", - написав у фейсбуці член наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Він зазначив, що у нових правилах, ухвалення яких зумовлене вимогами та викликами часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо.

"Дякую всім, хто долучився до розробки нових правил, яких потребує нова реальність, в якій на сьогодні доводиться працювати українським вишам та всім навчальним закладам", - підсумував він.

 

Теги: #наукма #мова #заборона

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