Інтерфакс-Україна
Події
07:27 10.12.2025

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

2 хв читати
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Електронна петиція щодо заборони російськомовних версій українських сайтів набрала більшу ніж вимагається (25 тисяч – ІФ-У) кількість голосів на підтримку. Станом на 7.00 середи петицію підтримали 25115 громадян України.

"Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову. Це їхній обовʼязок відповідно до частини 1 статті 6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою". То який тоді сенс в існуванні російськомовної версії сайтів в Україні?", - сказано в обґрунтуванні петиції на урядовому порталі.

Російськомовні версії українських сайтів в петиції названо колоніальним рудиментом і загрозою інформаційній безпеці України.

Автор петиції, Олександр Леоненко вимагає в Кабінету міністрів України розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів, зокрема, внесення змін до статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами". Пропонована зміна: "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, КРІМ РОСІЙСЬКОЇ".

Також петиція містить вимогу зафіксувати в оновленому законодавстві відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).

 

Теги: #заборона #уряд #петиція #сайти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 09.12.2025
Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

11:28 09.12.2025
Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

08:21 08.12.2025
Фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року урядом, після прийняття Радою закону - Бережна

Фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року урядом, після прийняття Радою закону - Бережна

18:16 05.12.2025
Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

12:18 05.12.2025
Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

11:08 05.12.2025
Петиція із закликом прибрати рекламу з поїздів та станцій метрополітену в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом прибрати рекламу з поїздів та станцій метрополітену в Києві не набрала необхідних голосів

18:06 02.12.2025
Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

14:23 01.12.2025
Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

11:17 01.12.2025
Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

10:48 30.11.2025
Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

ВАЖЛИВЕ

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Міноборони Великої Британії повідомило про загибель військовослужбовця в Україні

Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

Російський НПЗ у Сизрані припинив роботу внаслідок пошкодження українськими дронами - ЗМІ

Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА