12:21 30.12.2025

Після атаки залишились без світла понад 75 тис. споживачів на Чернігівщині, є знеструмлення на Харківщині і Сумщині – Міненерго

В ніч на 30 грудня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області, в результаті чого станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів.

"Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - повідомила на брифінгу заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук у вівторок.

За її словами, кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, оскільки рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак.

Також за інформацією Міненерго, енергетики завершили аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі на Запорізькій АЕС, що дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська" внаслідок обстрілів з боку окупантів.

Юхимчук нагадала, що російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції.

Як повідомлялося, 30 грудня у Києві застосовуються екстрені відключення світла.

Теги: #знеструмлення #атака_рф

