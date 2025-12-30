Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони розпочало валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС), яку перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання, повідомила пресслужба міністерства.

"Уперше в Міноборони та ЗСУ розроблений окремий процес валідації комп’ютерної програми, і вона проходитиме перевірку за світовими стандартами. СКП УППС сумісна з системами DOT-Chain та Управління логістичним забезпеченням. Це важлива частина єдиної цифрової екосистеми логістики війська", — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Начальник тилу Командування Сил логістики ЗСУ Геннадій Біжан додав, що СКП УППС після відлагодження процесів і масштабування має стати основою для сучасного, керованого й ефективного продовольчого забезпечення війська.

СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу з продовольчим забезпеченням у військових частинах. Програма зокрема дає змогу вести облік харчових продуктів у підрозділах, формувати заявки на постачання, складати меню, автоматично створювати звітність про використання продовольства, - уточнили в міністерстві.

Користувачі СКП УППС — начальники продовольчої служби. Це військовослужбовці, відповідальні за те, щоб особовий склад їхньої частини був нагодований якісно, вчасно і за встановленими нормами. Саме вони планують харчування, обліковують продукти, формують заявки на постачання та звітують про їх використання.

Після завершення валідації програму планують інтегрувати в цифрову екосистему війська та впровадити в усіх військових частинах. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи.

"Підготовка СКП УППС до впровадження є черговим кроком у цифровізації логістики ЗСУ, що робить забезпечення українського війська швидшим, точнішим та прозорішим", - стверджують у Міноборони.

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Замовником і розпорядником виступає Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.