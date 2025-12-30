СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

Пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили базу складування, спорядження та підготовки пусків ударних безпілотників типу Shahed у тимчасово окупованому Донецькому аеропорту, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Птахи 1 ОЦ СБС нанесли масоване ураження по лігву складування, спорядження та підготовки пусків Шахед/Герань у ДАП (Донецьк, ТОТ) в ніч на 30 грудня. Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил Безпілотних Систем", - написав він у телеграм-каналі.

Мадяр зазначив, що внаслідок удару пошкоджені: логістичний хаб "Герань/Шахед"; пункт передполітної підготовки та обслуговування Герань/Шахед та Гербера; центральний склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед"; накопичувальний склад БпАК "Гербера"; пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА Герань/Шахед та Гербера.