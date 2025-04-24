Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

Медичний центр мережі "Добробут" у районі Києва Святошино надає безоплатну медичну допомогу постраждалим від нічного ракетного обстрілу агресора.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у медмережі, сам центр "Добробут" у Святошино також отримав від нічного обстрілу незначні пошкодження.

"У клініці вибите скло, пошкоджені стелі", - повідомили у "Добробуті".

Як повідомлялося, за даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч сягнула десяти людей, 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років.