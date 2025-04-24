Інтерфакс-Україна
Медицина
17:31 24.04.2025

Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

1 хв читати
Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

Медичний центр мережі "Добробут" у районі Києва Святошино надає безоплатну медичну допомогу постраждалим від нічного ракетного обстрілу агресора.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у медмережі, сам центр "Добробут" у Святошино також отримав від нічного обстрілу незначні пошкодження.

"У клініці вибите скло, пошкоджені стелі", - повідомили у "Добробуті".

Як повідомлялося, за даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч сягнула десяти людей, 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років.

Теги: #добробут #святошин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 24.03.2025
Виручка медмережі "Добробут" у 2024 році зросла на 51%

Виручка медмережі "Добробут" у 2024 році зросла на 51%

16:35 31.01.2025
Медмережа "Добробут" планує розширити роботу за ПМГ, очікує на контрактування з НСЗУ

Медмережа "Добробут" планує розширити роботу за ПМГ, очікує на контрактування з НСЗУ

20:59 28.01.2025
Медмережа "Добробут" змінила гендиректора

Медмережа "Добробут" змінила гендиректора

10:31 02.09.2024
Станція метро "Святошин" у Києві працює у звичайному режимі після ракетної атаки РФ

Станція метро "Святошин" у Києві працює у звичайному режимі після ракетної атаки РФ

19:41 03.06.2024
Медмережа "Добробут" відкрила дві власні діагностичні лабораторії

Медмережа "Добробут" відкрила дві власні діагностичні лабораторії

10:21 21.03.2022
Унаслідок влучання ракети у Святошинський район Києва пошкоджено шість будинків, дві школи, два садки, три будинки практично непридатні для проживання

Унаслідок влучання ракети у Святошинський район Києва пошкоджено шість будинків, дві школи, два садки, три будинки практично непридатні для проживання

10:04 05.12.2021
У Святошинському районі Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку

У Святошинському районі Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку

16:52 26.07.2021
"Укрзалізниця" в серпні відкриє реконструйовану залізничну платформу на станції "Святошин" у Києві

"Укрзалізниця" в серпні відкриє реконструйовану залізничну платформу на станції "Святошин" у Києві

16:02 20.10.2020
Кличко перевірив ремонт відділення швидкої допомоги у Святошинському районі Києва

Кличко перевірив ремонт відділення швидкої допомоги у Святошинському районі Києва

08:03 01.11.2019
Кличко: Другий вестибюль станції метро Святошин київського метрополітену відкриють 1 листопада

Кличко: Другий вестибюль станції метро Святошин київського метрополітену відкриють 1 листопада

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

ДП "Електронне здоров’я" запустило реєстри дезінфекційних засобів та харчових добавок на платформі "Дія. Engine"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

Шмигаль: Цього року бюджет на медицину збільшено на понад 13,5 млрд грн

Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

Хірурги з Канади та США в ході 5-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 26 пораненим українцям

Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

МОЗ ініціює перевірки, щоб виявити аптеки без дипломованих фармацевтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА