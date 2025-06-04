Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

3 червня 2025 року фармацевтична компанія Санофі підписала Меморандуми про взаєморозуміння з Приватним закладом вищої освіти «Академія Добробут» та медичною мережею «Добробут». Метою партнерства є суттєве покращення доступу пацієнтів в Україні до інноваційних методів діагностики й лікування орфанних захворювань, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, а також підвищення рівня імунопрофілактики.

Зокрема, партнери об’єднують зусилля в рамках проекту «Академія орфанних захворювань», спрямованого на раннє виявлення рідкісних спадкових захворювань та комплексну підтримку пацієнтів, зокрема через безкоштовний доступ до високоспеціалізованої лабораторної діагностики за кордоном.

Важливим напрямком співпраці є також розвиток профілактичних та освітніх програм з цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, а також організація навчальних курсів і тренінгів для медичних працівників із залученням сучасних методик і експертів. Це сприяє підвищенню професійного рівня лікарів та впровадженню передових технологій у медичну практику.

Особлива увага приділяється впровадженню цифрових рішень для моніторингу пацієнтів та активному просуванню вакцинації як ключового інструменту захисту здоров’я населення, що сприяє зміцненню імунопрофілактики та підвищенню рівня вакцинаційної грамотності.

«У час, коли система охорони здоровʼя України працює в умовах безпрецедентних викликів, надійні партнерства мають вирішальне значення. Ми раді, що до просвітницьких ініціатив Санофі приєднуються нові партнери – медична мережа «Добробут» та Академія Добробут, провідні медичні структури, які поділяють наші цінності якості, доступності й довіри. Спільна робота над ранньою діагностикою, навчанням медичних працівників, впровадженням інноваційних технологій та зміцненням імунопрофілактики дозволяє розширити можливості допомоги пацієнтам і посилити нашу спільну мету - забезпечити українцям належну підтримку незалежно від обставин», - зазначила Олена Бушміна, керівниця фармацевтичного напряму компанії Санофі в Україні.

«Я дуже радий, що дві провідні компанії-лідери в сфері охорони здоровʼя, Добробут та Санофі, уклали меморандум. Адже йдеться про конкретні дії заради здоровʼя українців. Наша співпраця надасть доступ сотням пацієнтів із орфанними, ендокринологічними та серцево-судинними захворюваннями до кращої сучасної діагностики та необхідних знань. Не маю сумнівів, що наша спільна робота дасть свої плоди: кращу якість життя та надію для тих, хто потребує підтримки», — генеральний директор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел.

«У часи, коли кожна ініціатива може врятувати життя, об’єднання зусиль стає не просто важливим — воно є життєво необхідним. Для Академії Добробут це партнерство — це не просто про освіту. Це про надію для пацієнтів, нові горизонти для лікарів і віру в те, що навіть у найскладніші часи ми можемо будувати майбутнє разом. Ми пишаємося бути частиною цієї великої справи», — Нана Войтенко, ректорка Академії Добробут, професорка, д.б.н.

Підписання співпраці відбулося у Приватному закладі вищої освіти «Академія Добробут» за участі Олени Бушміної, керівниці фармацевтичного напряму компанії Санофі в Україні, а також Сергія Орла, генерального директора медичної мережі «Добробут» і Нани Войтенко, ректорки Академії Добробут.